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Глава Городецкого округа Мудров обратился в «Лукойл» из-за нехватки бензина

Глава Городецкого округа Александр Мудров отправил обращение в «Лукойл» из-за дефицита топлива в муниципалитете.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров отправил обращение в «Лукойл» из-за дефицита топлива в муниципалитете. Об этом рассказали в местной администрации.

Острая нехватка бензина наблюдается в Заволжье. От местных жителей поступает огромное количество обращений из-за невозможности заправить автомобили.

Александр Мудров просит стабилизировать ситуацию и синхронизировать объемы поставок горючего в Городце и Заволжье. В местной мэрии также надеются, что топливная компания оперативно уведомит о принятых мерах.

В администрации также рассказали о проблемах с бензином в округе 9 июля. На большинстве заправок муниципалитета нет топлива для физлиц.

Напомним, нижегородцы раскритиковали новые правила работы АЗС из-за дефицита горючего.

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