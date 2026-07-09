Глава Городецкого округа Мудров обратился в «Лукойл» из-за нехватки бензина

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров отправил обращение в «Лукойл» из-за дефицита топлива в муниципалитете. Об этом рассказали в местной администрации.
Острая нехватка бензина наблюдается в Заволжье. От местных жителей поступает огромное количество обращений из-за невозможности заправить автомобили.
Александр Мудров просит стабилизировать ситуацию и синхронизировать объемы поставок горючего в Городце и Заволжье. В местной мэрии также надеются, что топливная компания оперативно уведомит о принятых мерах.
В администрации также рассказали о проблемах с бензином в округе 9 июля. На большинстве заправок муниципалитета нет топлива для физлиц.
Напомним, нижегородцы раскритиковали новые правила работы АЗС из-за дефицита горючего.