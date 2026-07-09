ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление семье из Бурятии

По данным суда, энергокомпания доначислила семье с пятью детьми, один из которых инвалид, плату за отопление за три предыдущих года на сумму более 270 тысяч рублей. При этом до перерасчета задолженности по коммунальным платежам у ответчиков не было. ТГК посчитала общую площадь дома, включая гараж и подвал, которые никогда не отапливались и не учитывались в квитанциях. Несмотря на социальный характер спора, апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили требования поставщика ресурсов.