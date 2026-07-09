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ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление семье из Бурятии

ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление многодетной семье из Бурятии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов передал на рассмотрение коллегии по гражданским делам жалобу многодетного отца из Бурятии, семье которого доначислили плату за отопление, включив в расчет нежилых помещения, сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции.

По данным суда, энергокомпания доначислила семье с пятью детьми, один из которых инвалид, плату за отопление за три предыдущих года на сумму более 270 тысяч рублей. При этом до перерасчета задолженности по коммунальным платежам у ответчиков не было. ТГК посчитала общую площадь дома, включая гараж и подвал, которые никогда не отапливались и не учитывались в квитанциях. Несмотря на социальный характер спора, апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили требования поставщика ресурсов.

«Игорь Краснов в определении о передаче дела в судебную коллегию указал на формальный подход судов нижестоящих инстанций при рассмотрении дела, в результате которого с многодетной и малообеспеченной семьи Дядюк, вопреки условиям договора теплоснабжения, были взысканы значительные денежные средства. Подобная правоприменительная практика способна привести к нарушению прав неопределенного круга лиц, в том числе социально уязвимых категорий граждан, подорвать доверие к договорным отношениям с ресурсоснабжающими организациями, что противоречит задачам гражданского судопроизводства и не способствует укреплению законности и правопорядка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рассмотрение спора в Верховном суде РФ назначено на 13 июля.

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