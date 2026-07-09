В Прикамье ограничат сплавы по Чусовой до конца ноября

Сплавы по реке Чусовой ограничат с 13 июля и до конца ноября из-за реконструкции нефтепровода, сообщает Министерство туризма Пермского края.
С 13 июля по 30 ноября на реке Чусовой вблизи города Чусового пройдут технические работы. Там будут реконструировать Дюкерный водный переход «Магистрального нефтепровода». Опасный участок находится ниже Глухих камней и выше устья реки Семёновка — это традиционная финишная точка большинства летних сплавов.
На время работ передвижение туристских групп в этом месте запрещено. На высоте 50 сантиметров от воды установили направляющие канаты для перемещения понтонов.
Туристов просят заранее скорректировать маршруты и учесть эту информацию при планировании поездок.
В ведомстве также напомнили, что перед выходом на маршрут необходимо зарегистрировать туристическую группу в территориальном управлении МЧС.
Напомним, две туристки, которые сплавлялись по Чусовой, в районе села Кын решили поднятся на скалу и сделать фото. Однако фотосессия закончилась трагедией. Подробнее — в материале perm.aif.ru.