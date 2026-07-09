В Приангарье наградили победительниц этапа конкурса «Женщины в АПК»

Торжественная церемония награждения победительниц регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в агропромышленном комплексе» состоялась в Иркутской области, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Она прошла в рамках областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2026», сообщили в министерстве сельского хозяйства Приангарья.
Участницы представили экспертам эссе о своем профессиональном пути, реализованных проектах и вкладе в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Награды победительницам вручили министр сельского хозяйства региона Марина Кожарина и председатель президиума некоммерческой организации объединения работодателей «Агропромышленный союз Иркутской области» Дмитрий Баймашев.
«Успех в агропромышленном комплексе строится не только на технологиях, но и на любви к земле, людям и своему делу. Ваши достижения — это реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельских территорий. Благодаря вам внедряются инновации, создаются новые рабочие места, и жизнь на селе становится комфортнее и привлекательнее», — сказала Марина Кожарина, обращаясь к награжденным.
В номинации для руководителей агропромышленных предприятий «Суперженщина» победительницей стала индивидуальный предприниматель Ольга Шарпинская. Ее продовольственный бренд специализируется на производстве рыбной продукции, которую реализует под товарным знаком «Продукты Приангарья».
В номинации «Есть женщины в русских селеньях», участие в которой принимали женщины, продвигающие социально значимые инициативы, победу одержала бригадир молочно-товарной фермы № 1 АО «Большееланское» Оксана Пономарева из Усольского района. Почти 40 лет она работает в сельском хозяйстве, активно участвует в общественной жизни, возглавляя и координируя деятельность волонтерского штаба «Своих не бросаем».
Директор школы села Верхний Булай Черемховского района Надежда Боровченко стала лучшей в номинации «Кто, если не я?». Под ее руководством в школе создана уникальная модель непрерывного агробизнес-образования «Предпринимательская деревня», в следующем учебном году в школе откроется один из первых в регионе агротехнологических классов с углубленным изучением профильных сельскохозяйственных дисциплин.
Победительниц регионального конкурса ожидает федеральный этап, который пройдет в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.