В Приангарье наградили победительниц этапа конкурса «Женщины в АПК»

«Успех в агропромышленном комплексе строится не только на технологиях, но и на любви к земле, людям и своему делу. Ваши достижения — это реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельских территорий. Благодаря вам внедряются инновации, создаются новые рабочие места, и жизнь на селе становится комфортнее и привлекательнее», — сказала Марина Кожарина, обращаясь к награжденным.