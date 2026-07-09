В Ростовской области применят электронное голосование на выборах в Госдуму

На заседании Общественной палаты Ростовской области обсудили готовность региона к выборам депутатов Госдумы. Информацию подтвердили в управлении информационной политики донского правительства.
Ключевой темой стало дистанционное электронное голосование (ДЭГ): Ростовская область вошла в число 33 субъектов РФ, где на предстоящих выборах ДЭГ будет применяться масштабно.
Заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Нечушкин отметил, что переход на ДЭГ отвечает запросу граждан на удобство, но вместе с тем несёт новые риски — от кибератак до возможных фальсификаций с использованием ИИ. По его словам, Общественный штаб Дона и центр общественного наблюдения готовы противостоять этим угрозам.
Участники встречи также рассмотрели вопросы безопасности на выборах и новые форматы работы с молодёжью. В регионе сформирована технологически оснащённая инфраструктура наблюдения — она призвана обеспечить открытость, прозрачность и законность избирательной кампании.
Председатель Общественной палаты Вячеслав Кущев подчеркнул, что штаб ведёт системную работу: общественный контроль охватит все избирательные участки, что станет гарантией легитимности результатов.
Всего за ходом голосования в Ростовской области будут следить шесть тысяч наблюдателей.