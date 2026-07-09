В Ростовской области применят электронное голосование на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Нечушкин отметил, что переход на ДЭГ отвечает запросу граждан на удобство, но вместе с тем несёт новые риски — от кибератак до возможных фальсификаций с использованием ИИ. По его словам, Общественный штаб Дона и центр общественного наблюдения готовы противостоять этим угрозам.