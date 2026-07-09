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На трассе Самара — Бугуруслан завершили ремонт

В Самарской области обновили 5,5 км дорожного полотна в Кинельском районе.

Источник: Минтранс Самарской области

В Кинельском районе Самарской области завершили ремонт участка дороги между поселком Комсомольский и селом Георгиевка. Подрядчик сдал 5,5 км обновленного полотна в установленные сроки. Теперь трасса, связывающая Самарскую и Оренбургскую области, готова к высоким нагрузкам. Об этом сообщили в Минтрансе Самарской области.

«Ежедневно по трассе Самара — Бугуруслан проезжают тысячи грузовых автомобилей, а интенсивность движения достигает 67 тысяч машин в сутки — это один из самых высоких показателей в регионе. Старт работ запомнился масштабным фрезерованием старого покрытия», — отметили в пресс-службе.

В рамках комплексного ремонта подрядчик не только уложил новый верхний слой асфальта, но и укрепил обочины — это позволит дольше сохранять целостность дорожного полотна. Кроме того, специалисты нанесли свежую горизонтальную разметку, чтобы повысить безопасность транзитного транспорта.