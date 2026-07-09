На трассе Самара — Бугуруслан завершили ремонт

В Кинельском районе Самарской области завершили ремонт участка дороги между поселком Комсомольский и селом Георгиевка. Подрядчик сдал 5,5 км обновленного полотна в установленные сроки. Теперь трасса, связывающая Самарскую и Оренбургскую области, готова к высоким нагрузкам. Об этом сообщили в Минтрансе Самарской области.