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23 швеи из Индии приехали на заработки в Петербург

Потребность в швеях в Петербурге остается одной из самых острых.

Источник: Комсомольская правда

Город продолжает привлекать иностранных специалистов на предприятия, где не хватает рабочих рук. 23 швеи из Индии уже приступили к работе в компании PRO Design Lab, которая занимается пошивом одежды. Об этом сообщили в Комитете по труду и занятости.

Потребность в швеях в Петербурге остается одной из самых острых. На портале «Работа России» сейчас открыто больше 1,6 тысячи вакансий по этой специальности. За последний год средняя зарплата швей в городе выросла на 18 процентов — работодатели готовы платить больше, лишь бы найти сотрудников.

— Организованный набор иностранцев используют только в крайнем случае — когда найти россиян на эти места невозможно, — объяснили в Центре трудовых ресурсов. — Город заранее договаривается с работодателями о том, сколько и каких специалистов нужно. Приезжие получают официальное оформление, жилье и медицинскую страховку, а компании — квалифицированных работников.

Это уже не первый опыт. В декабре прошлого года в Петербург приехали 18 дворников из Индии — они работают в АО «Коломяжское» и поддерживают чистоту на улицах города. Теперь к ним присоединились швеи. Город продолжает искать способы решить проблему с кадрами, которые уже давно беспокоят бизнес.