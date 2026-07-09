23 швеи из Индии приехали на заработки в Петербург

Это уже не первый опыт. В декабре прошлого года в Петербург приехали 18 дворников из Индии — они работают в АО «Коломяжское» и поддерживают чистоту на улицах города. Теперь к ним присоединились швеи. Город продолжает искать способы решить проблему с кадрами, которые уже давно беспокоят бизнес.