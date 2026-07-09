В Казани из-за ночного забега изменят маршруты автобусов и троллейбусов

Самые значительные изменения коснутся маршрутов, которые прекратят работу раньше обычного. Так, автобусы № 28 и 28а, а также троллейбус № 2 будут курсировать только до 17:00. Тем, кто привык пользоваться троллейбусами № 3, 5 и 7, стоит помнить: после пяти вечера они начнут разворачиваться на Площади Свободы, а троллейбусы № 6, 8 и 12 будут доезжать лишь до Танкового кольца. Что касается автобусов № 54 и 91, то их конечной остановкой временно станет «Площадь Тукая».