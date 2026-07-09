Волгоградец после случайной ссоры поджег женщину

Подобные преступления происходили в Волгоградской области, увы, не раз. Так, несколько лет назад жителю Новоаннинского показалось, что у его спутницы горели глаза. Решив проверить, сгорит ли «ведьма», он взял канистру с бензином, облил им жертву и чиркнул спичкой. За причинение тяжкого вреда здоровью его отправили в колонию общего режима на два с половиной года.