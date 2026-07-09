Водитель-экспедитор попал в ДТП в Нижегородской области

Авария произошла утром 4 июля на 491-м километре трассы М-7 «Волга» в районе деревни Летнево Лысковского округа. В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него множественные травмы и переломы, сопровождаемые травматическим шоком.