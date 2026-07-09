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Водитель-экспедитор попал в ДТП в Нижегородской области

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель-экспедитор ООО «Автоюниверс» получил тяжелые травмы в ДТП на территории Нижегородской области, сообщает региональная Гострудинспекция в своем макс-канале.

Авария произошла утром 4 июля на 491-м километре трассы М-7 «Волга» в районе деревни Летнево Лысковского округа. В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него множественные травмы и переломы, сопровождаемые травматическим шоком.

«В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Напомним, что нижегородская Гострудинспекция расследует травмирование работника «Вкусно и точка».