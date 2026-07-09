В Новосибирске девочке провели уникальную операцию на сердце

«В 2026 году на фоне нового ухудшения состояния было принято решение демонтировать конструкцию Фонтена, восстановить анатомию сердца и добиться нормальной работы обоих желудочков. Операции по конверсии кровообращения Фонтена уникальны по своей сложности. Они выполняются редко во всем мире и связаны с высокими рисками», — говорится в сообщении.