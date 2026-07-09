В Новосибирске девочке провели уникальную операцию на сердце

НОВОСИБИРСК, 9 июл — РИА Новости. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске впервые в российской практике успешно демонтировали девочке уже «исправленную» систему кровообращения и восстановили правильную работу сердца, говорится в сообщении центра.
У девочки из Ижевска тяжелый врожденный порок сердца, связанный с неполным формированием левого желудочка. В 2024 году ей провели финальную операцию Фонтена, которая заключается в использовании более развитого желудочка и полном «отключении» второго от кровообращения. Однако спустя полгода состояние ребенка резко ухудшилось.
«В 2026 году на фоне нового ухудшения состояния было принято решение демонтировать конструкцию Фонтена, восстановить анатомию сердца и добиться нормальной работы обоих желудочков. Операции по конверсии кровообращения Фонтена уникальны по своей сложности. Они выполняются редко во всем мире и связаны с высокими рисками», — говорится в сообщении.
Сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин отметил, что основной опасностью является непредсказуемость реакции организма на обратное изменение физиологии кровообращения. Ведь выключенный из кровотока левый желудочек сердца девочки никогда не работал в полном объеме.
«Кардиохирургической бригаде под руководством Юрия Кулябина удалось решить все поставленные задачи — операция прошла успешно, но потребовала длительного периода реабилитации. Около двух недель Соня находилась в реанимации, половину этого времени — на искусственной вентиляции легких. Постепенно левые отделы сердца начали адаптироваться к повышенной нагрузке», — сообщили в медцентре.
В центре Мешалкина отметили, что сейчас объем полости левого желудочка пациентки увеличился вдвое. По прогнозам врачей, с возрастом он продолжит расти и достигнет размеров, достаточных для поддержания полноценной работы сердца с минимальной медикаментозной поддержкой.
Это важный пример успешного восстановления нормальной физиологии кровообращения при сложном врожденном пороке сердца, открывающий новые возможности для помощи части таких пациентов, добавили в медцентре.