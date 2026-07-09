Дон вошёл в топ-10 регионов России по развитию креативных индустрий

По итогам 2025 года Ростовская область вошла в топ‑10 российских регионов по развитию креативных индустрий, заняв 8‑е место — годом ранее регион находился лишь на 32‑й строчке. Данные привели в правительстве области.
Исследование НИУ «Высшая школа экономики» выделило достижения Дона в разработке программного обеспечения, архитектуре, дизайне и кинопроизводстве. Отдельно эксперты отметили результативность региональных мер поддержки креативного бизнеса.
В правительстве пояснили, что рост в рейтинге обусловлен комплексом факторов: развитой инфраструктурой, качественной образовательной средой, активными профессиональными сообществами, а также эффективными механизмами содействия предпринимателям.
Сейчас в регионе работает Центр креативных индустрий, действуют налоговые льготы и ведётся реестр участников сектора — в него включено свыше 400 организаций и предпринимателей. Развитие направления идёт в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».