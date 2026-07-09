Дон вошёл в топ-10 регионов России по развитию креативных индустрий

Сейчас в регионе работает Центр креативных индустрий, действуют налоговые льготы и ведётся реестр участников сектора — в него включено свыше 400 организаций и предпринимателей. Развитие направления идёт в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».