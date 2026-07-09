Воронеж: топ-20 достопримечательностей

Воронеж — самый крупный после Москвы город в центре России, с миллионным населением и 400-летней историей. Его по праву называют столицей Черноземья, ценят за комфорт и разнообразие сервисов. Здесь удобно переночевать по дороге на юг или обратно по трассе М-4 «Дон». Посетить главные достопримечательности в Воронеже можно за 1−2 дня. Но лучше заложить еще как минимум день на бобровый заповедник, Костенки, Дивногорье и видовые точки на природе. Рассказываем, что посмотреть в Воронеже и области с ребенком, и даем советы для туристов.
Чем известен Воронеж.
Находится в середине пути из Москвы в Ростов-на-Дону. При Петре I здесь строили военно-морской флот. Царь лично орудовал топором и правил страной из Воронежа. В городе делают самолеты и двигатели для космических ракет, 3D-мультфильмы и черный зефир. Рядом — пещерные монастыри в меловых горах и родина орловского рысака.
Содержание:
Зачем ехать в ВоронежТоп-11 достопримечательностей ВоронежаОкрестности Воронежа: топ-9 достопримечательностейЧто посмотреть в Воронеже за 1 деньЧто посмотреть в Воронеже и области за 2−3 дняКуда сходить в ВоронежеКуда сходить с детьмиКуда поехать из ВоронежаГде поесть в Воронеже Где остановиться в Воронеже Когда лучше ехать в Воронеж Как добраться до Воронежа Ошибки туристов в Воронеже и области Советы туристам Заключение.
Зачем ехать в Воронеж.
В городе удобно отдохнуть с детьми и культурно провести время. Здесь есть:
парусник петровского времени;сокровища египетских пирамид и «русская Джоконда»;памятник Котенку с улицы Лизюкова из мультфильма;самое большое в мире водохранилище в черте города.
В окрестностях впечатляет природа: меловые горы с видом на Дон, заповедный лес с экотропами. Из того, что посмотреть рядом с Воронежем, выделим:
замок принцессы Ольденбургской в стиле неоготики;бобровый питомник;самую древнюю в Европе стоянку Homo sapiens с мамонтенком;заповедник Дивногорье с пещерным храмом и столбами из мела;Хреновской конезавод — родину орловского рысака.
Топ-11 достопримечательностей Воронежа.
Посмотреть в Воронеже за 1−2 дня стоит исторический центр на правом берегу и несколько музеев — например, художественный и «Арсенал», с детьми — океанариум и «Петровские корабли». Вот самые популярные локации.
1. Адмиралтейская площадь.
Часть набережной, где при Петре I строили военно-морской флот. Здесь стоит точная копия первого линкора «Гото Предестинация» с музеем внутри. Билеты лучше брать заранее.
Макеты в натуральную величину корабельных пушек Петровского времени и Успенский Адмиралтейский храм на Адмиралтейской площади Воронежа. Фото: РИА Новости.
2. Проспект Революции.
Главная улица города: кафе и рестораны, особняки в стиле классицизма и модерна, сухой фонтан на Советской площади, «сапоги Петра I» и Благовещенский собор с мощами святителя Митрофана Воронежского. У здания театра кукол всеми любимая скульптура — Белый Бим Черное Ухо.
На проспекте сохранилось много зданий второй половины XIX — начала XX века: Музей И. А. Бунина, Гостиница «Бристоль», Театр драмы имени А. В. Кольцова, Воронежский государственный театр кукол имени В. А. Вольховского. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
3. Улица Карла Маркса.
Тихое место для прогулок с памятниками Сергею Есенину, Самуилу Маршаку и Владимиру Высоцкому. На пешеходном бульваре продают картины и сувениры, в ряду художников можно встретить знаменитого велопутешественника Павла Конюхова.
4. Художественный музей имени Ивана Крамского.
Главные экспонаты:
уникальные египетские древности из старейшей в России коллекции;античная фреска — в стране аналогов нет, за рубежом — единицы; «русская Джоконда» — картина Елены Киселевой «Маруся».
Здесь часто проводят масштабные временные выставки. Есть квесты для детей и необычные сувениры.
В музее представлено собрание произведений античности, русской и западноевропейской живописи XVIII-XX вв., икон, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, картин известных земляков — И. Н. Крамского, А. А. Бучкури, Е. А. Киселевой. Фото: Павел Кулинич.
5. Алексеево-Акатов монастырь.
Маленькая женская обитель в атмосферном районе Девичок. Колокольня храма — самое старое каменное сооружение в Воронеже. На спуске к водохранилищу — дом-музей основателя цирковой династии Анатолия Дурова.
Алексеево-Акатов монастырь. Фото: Анатолий Ионкин / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org.
6. Музей «Арсенал».
Посвящен истории Великой Отечественной войны. Здесь расскажут про легендарные «катюши» и штурмовики Ил-2, подвиг пилота Мамкина и жизнь Воронежа под оккупацией. Задание для детей — найти в витрине противогаз для лошади.
7. Музей Ивана Бунина.
Усадьба, где родился будущий нобелевский лауреат Иван Бунин. Здесь покажут его личные вещи, расскажут о дореволюционном Воронеже и «русском» Париже. Здесь же проводят интересные квартирники.
Одна из старейших сохранившихся усадеб Воронежа с характерными чертами строений первой половины XIX века. Иван Бунин родился в этом доме и прожил первые четыре года. Фото: Bogdanov-62 / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org.
8. Центральный рынок.
Крытый торговый центр с продукцией воронежских фермеров, сыроваров и кондитеров. На первом этаже — овощи и фрукты, мясные деликатесы и сыры. Наверху — бюджетная столовая, пельменная и сладости: черный зефир с бамбуковым углем, пастила, шоколад, фруктовые чипсы.
На рынке есть место для отдыха: лаунж-зоны с креслами, пуфами, зеленью. По пятницам и субботам там звучит живая музыка — играют на рояле или скрипке. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
9. Музей «Петровские корабли».
История военно-морского флота и нововведения Петра I представлены с VR- и AR-эффектами для школьников, есть театрализованные экскурсии.
Галера петровского времени на вечной стоянке в Воронеже. На реке Воронеж царем Петром I были построены первые корабли русского флота. Фото: РИА Новости.
10. Воронежский океанариум.
Комплекс в сити-парке «Град» — более 300 видов животных, в том числе огромные рыбы, сурикаты и капибары. Можно увидеть кормление акул и тренировки морских котиков. Расписание стоит уточнить заранее на сайте.
Воронежский океанариум — единственный провинциальный океанариум, расположенный вдали от морского побережья. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
11. Памятник Котенку с улицы Лизюкова.
Персонаж культового мультфильма утверждал, что «лучше, чем Воронеж, нет города нигде». Заехать к памятнику можно по пути в океанариум или Рамонь.
Памятник популярному мультипликационному герою был установлен в 2003 году и сразу стал любимцем у горожан и гостей Воронежа. Фото: Milamorozova / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org.
Окрестности Воронежа: топ-9 достопримечательностей.
Главное, что нужно увидеть в окрестностях, — биосферный заповедник, Рамонь, заповедники «Костенки» и «Дивногорье».
12. Дворец Ольденбургских.
Готическая усадьба принцессы, которая построила в Рамони сахарный завод и конфетную фабрику, а еще завезла из Германии благородных оленей. После революции животные сбежали из зверинца и осели в Воронежском заповеднике.
Дворец Ольденбургских — усадебный дом конца XIX века в поселке Рамонь Воронежской области. Фото: РИА Новости.
13. «Пивной замок».
Современный образец неоготики, вошел в топ красивейших замков России. Внутри — завод по выпуску пива и лимонадов, где проводят экскурсии (по предварительной записи через сайт).
Здание построено в стиле средневекового замка: с башнями и флюгерами, большими часами, галереями и витражными окнами. Фото: tarkos.ru/
14. «Нелжа.ру».
Парк семейного отдыха в 60 километрах от Воронежа с программами для детей. В старинных избах воссоздан быт крестьян и класс земской школы. Зимой работает резиденция Деда Мороза.
В парке проводят интерактивные экскурсии, квесты, мастер-классы, театрализованные представления по мотивам русских сказок, где гости становятся частью истории. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
15. Воронежский биосферный заповедник.
Лес с экотропами через болота, где много птиц и черепах. Есть музеи природы и пожарного дела, вольер с волками, веревочный парк и питомник с бобрами, за которыми можно наблюдать. Одна семья живет за стеклом и охотно позирует туристам.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник. Осинник. Фото: РИА Новости.
16. Костенки.
«Прародина европейцев», где люди поселились 40 тысяч лет назад. В музее — жилище из костей мамонта. Летом проводятся фестивали и экскурсии на раскоп. Рядом — видовая площадка над рекой и база отдыха.
На небольшой территории найдено более 60 стоянок, причем многие из них многослойные: люди жили здесь с перерывами десятки тысяч лет, и в разрезе почвы видны разные культурные слои. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
17. Сторожевое.
Живописный меловой обвал над Доном — фотозона № 1 под Воронежем. Скалы высотой до 20 метров, степное разнотравье, башни-градирни за рекой — здесь хорошо встречать закат и любоваться звездами.
В XVII веке на высоком берегу Дона был стрелецкий острог, защищавший территории от набегов крымских татар. Фото: Королев Павел / CC BY-SA 4.0 / wikipeda.org.
18. Дивногорье.
Степь с меловыми столбами причудливой формы, пещерным храмом и юртой кочевников. С высокой кручи можно полюбоваться слиянием Тихой Сосны и Дона. Рядом — мужской монастырь, Копанищенский карьер, гора Шатрище и пещера Ухо. Для прогулок нужна удобная обувь, для визита в пещеры — ветровка (внутри 5−10 градусов).
Белокаменные останцы причудливой формы — результат многовековой работы воды и ветра, которые разрушали мягкую меловую породу. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
19. Хреновской конезавод.
Родина орловских рысаков, где лошадей разводят с конца XVIII века. Можно увидеть скакунов и тяжеловозов, прокатиться на тройке. Рядом — санаторий, где делают кумыс. Попутно стоит осмотреть Бобров с музеем валенок и «Домом ремесел».
Орловский рысак Хреновского конного завода во время тренировочной прогулки. Фото: РИА Новости.
20. «Белый колодец».
Бывший карьер с меловыми «зубцами» под Воронежем, на дне которого есть пруды с пляжем, экотропа с арт-объектами (вход платный, также есть аудиогид), парк альпак, глэмпинг, точки питания и беседки для компаний (платно, по записи). Летом здесь часто проводят фестивали. Дорога от трассы М-4 «Дон» неровная, но легкий экстрим окупается впечатлениями.
Удачный пример того, как бывший промышленный объект превратили в популярное пространство для отдыха. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
Что посмотреть в Воронеже за 1 день.
Для знакомства с городом подойдет прогулка по проспекту Революции и набережной на правом берегу, посещение одного музея и океанариума. Въезжая со стороны Москвы, удобнее начать с океанариума. Приехав с ночевкой, стоит пойти вечером на спектакль или концерт.
Маршрут:
утро — набережная (Адмиралтейская площадь, «Гото Предестинация», летом — катание на речном трамвайчике), улица Карла Маркса, проспект Революции;день — обед, музей имени Ивана Крамского или «Арсенал», спуск на Девичок к Акатову монастырю;вечер — поездка в океанариум, культурная программа.
Что посмотреть в Воронеже и области за 2−3 дня.
При движении на автомобиле с юга по М-4 «Дон» можно начать с посещения одного из заповедников или Боброва с Хреновским конезаводом, с севера — с Рамонского дворца, Нелжи или океанариума. При путешествии на поезде стартовой точкой будет Воронеж.
План:
день 1 — улица Карла Маркса, проспект Революции, музей имени Крамского и/или «Арсенал», закат на набережной;день 2 — поездка в Воронежский заповедник / Бобров с конезаводом / Рамонский район (дворец Ольденбургских, детский парк «Нелжа.ру» или океанариум);день 3 — ранний выезд в Костенки (с посещением окрестностей и села Сторожевое) либо в Дивногорье; в хорошую погоду возможен маршрут из Костенок в Дивногорье через Острогожск.
Куда сходить в Воронеже.
Летом туристам нравится гулять по центру и набережным, наслаждаясь «южным вайбом». На правом берегу есть длинный променад у воды и причал речного трамвайчика, на левом — парки «Дельфин» и «Алые паруса», прокат катамаранов и лодок. На проспекте Революции, улице Карла Маркса, Плехановской и прилегающих к ним много кафе, ресторанов и баров. Выбор, куда сходить вечером в Воронеже, довольно широк: от театров и красиво подсвеченного центра до заката на набережной или Чернавской дамбе.
Культурный отдых:
музей имени Крамского, краеведческий, «Арсенал», музеи Ивана Бунина и Анатолия Дурова, «Петровские корабли», «Гото Предестинация»;Камерный, Никитинский, драматический театры, арт-центр «Прогресс», театр кукол, театр оперы и балета (единственный в Черноземье) — билеты стоит выбирать за 1−2 месяца;филармония, Воронежский концертный зал.
Где погулять:
проспект Революции, улица Карла Маркса;Петровская набережная, Адмиралтейская площадь;Девичок, Акатов монастырь;парк «Орленок» или Центральный парк на правом берегу, «Алые паруса» или «Дельфин» на левом.
Простой маршрут прогулки на вечер: от площади Ленина через Кольцовский сквер, далее проспект Революции, поворот к Советской площади или площади Победы.
Куда сходить с детьми.
В Воронеже для отдыха с малышами подойдут зеленые зоны вдоль проспекта Революции. Это парк «Орленок», сквер у Благовещенского собора, Советская площадь, сквер имени Маршака. Там есть горки, качели и лавочки.
Стоит посмотреть в Воронеже и области со школьниками:
океанариум и аттракционы в сити-парке «Град»;Воронежский заповедник;Бобров и Хреновской конезавод;парк семейного отдыха «Нелжа.ру»;музей «Петровские корабли».
Сценарий.
Что посмотреть в первую очередь.
Что лучше пропустить.
Почему.
Впервые на 1 день.
Центр города, музей имени Крамского, Центральный рынок.
Океанариум и другие объекты за пределами города.
Центр и набережная дают полную картину о городе и займут несколько часов, перекусить и купить вкусные сувениры можно на Центральном рынке, в музее имени Крамского есть уникальные экспонаты.
С детьми 5−12 лет.
Центр города, океанариум, «Белый колодец», бобровый заповедник.
Музеи (могут показаться скучными для такого возраста).
В океанариуме, «Белом колодце» и заповеднике много животных, в том числе контактных, и масса активностей именно для детей, в центре города есть парки и кафе.
Поездка зимой.
Воронежские театры, музей имени Крамского, океанариум.
«Белый колодец», Дивногорье, бобровый заповедник, «Костенки».
В промозглую погоду и снегопад можно укрыться в кафе и сходить на спектакль или концерт, многие постановки известны среди театралов по всей России, билеты стоит покупать сильно заранее.
Ограниченный бюджет.
Центр города и набережная, парки, музей имени Крамского.
Океанариум, «Белый колодец», заповедники.
Оценить архитектуру и недорого перекусить можно в центре Воронежа, билет в музей на основную экспозицию стоит 300 рублей.
Куда поехать из Воронежа.
Природа: Воронежский заповедник, Дивногорье, Костенки+Сторожевое, «Белый колодец».Города рядом: Рамонь, Бобров, Острогожск. Насыщенный маршрут для автопутешественников: Воронеж — Костенки (50 километров) — Острогожск (75 километров) — Дивногорье (50 километров) — возвращение на трассу М-4 (70 километров).
Нужно учитывать погоду: дороги в Сторожевое и «Белый колодец» от поворота с трассы грунтовые, Костенки — Острогожск и Острогожск — Дивногорье неровные. Важно заправить полный бак. При выезде в заповедники лучше захватить воду и еду для перекуса. В Воронежском заповеднике кафе и киоск с выпечкой возле Толшевского монастыря, в Дивногорье — летнее кафе.
Для любителей зимнего спорта рядом с Воронежем есть три горнолыжные трассы:
Клуб «Чертовицы» в Рамонском районе. База «Донгор» в Семилуках. Комплекс «Эволюция Костенки» в Хохольском районе.
Где поесть в Воронеже.
Для бюджетных обедов подойдут столовая на Центральном рынке и кулинарии, сетевые точки питания на трассе М-4 «Дон». В крупных ТРЦ Воронежа и сити-парке «Град» есть островки с заведениями национальных кухонь, на автобусных остановках — киоски с выпечкой и готовыми блюдами местных сетей «Робин Сдобин» и «Русский аппетит». В центре много ресторанов, где используют в том числе локальные продукты.
Форматы:
готовая еда — Центральный рынок, сети «Баранкин» и «Кулинарная лавка Варвары», на трассе — «Помпончик»;русская кухня с локальными продуктами — кафе и рестораны, вошедшие в проект «Русский завтрак»;рестораны грузинской, итальянской, узбекской, украинской и азиатской кухни вдоль проспекта Революции и улицы Плехановской в Воронеже, «Тулинов дом» в Рамони.
Стоит обратить внимание на продукты местного производства. В Воронежской области выпускают вкусную «молочку», сыры и мороженое, мраморную говядину и свинину, органический хлеб. Летом продают свою землянику (клубнику) и вишню, острогожские или новоусманские яблоки, арбузы из Петропавловки.
На Центральном рынке в Воронеже. Фото: РИА Новости.
Где остановиться в Воронеже.
В городе есть все варианты жилья на любой кошелек — от хостелов и апартаментов до сетевых и бутиковых отелей. Можно рассмотреть гостевые дома и глэмпинги рядом с достопримечательностями в области.
Что учитывать при выборе размещения:
в Воронеже основные объекты находятся в Центральном и Ленинском районах, поэтому селиться удобнее на правом берегу или недалеко от мостов;жилье в Северном микрорайоне удобно для выезда в Рамонский район и Москву, но в сторону центра из-за пробок может быть удобнее добираться на автобусе;бронировать на лето домики за городом нужно загодя.
Когда лучше ехать в Воронеж.
Проще всего выбрать даты с мая по октябрь. В холодное время года недоступны экотропы и выставочные залы в Дивногорье и Костенках, а дождь или гололед могут омрачить прогулки по городу. Однако в «низкий сезон» туристов ждут дворец в Рамони, конезавод в Хреновом, океанариум, музеи и театры Воронежа, парк «Нелжа.ру».
Летом в воронежских заповедниках много людей, в начале осени их меньше. Погода стала нестабильной, смотрите прогноз. Изучите афишу, чтобы совместить пребывание в Воронеже с интересным фестивалем (календарь появится на сайте.
Комментарий.
Михаил Глущенко, автор путеводителя «365 достопримечательностей Воронежской области»:
«Большинство природных объектов доступно летом. Тогда же проводятся основные фестивали. Если ориентироваться на события, то мне кажутся очень интересными “Русь песенная, Русь мастеровая” в ландшафтном парке Ломы в Воробьевском районе (дата в 2026 году — 1 августа), “Казачье братство” в Подгоренском районе (в селе Колодежное с единственной в области старинной водяной мельницей). Зимой актуальна необычная для нашей области тема с тремя горнолыжными комплексами — в сезоне 2025/2026 снега было много. Также в холодные месяцы проводятся программы для детей в Нелже, авторские экскурсии, открываются катки. Это самое время для театров, которыми Воронеж славится, музеев и знакомства с локальной гастрономией».
Как добраться до Воронежа.
Поезд: дорога из Москвы займет от 6,5 часа, из Ростова-на-Дону от 8 часов, из Санкт-Петербурга от 16 часов. Билеты лучше брать заранее. Рейсовые автобусы из Москвы: идут 7−8 часов. Личный автомобиль: из Москвы по М-4 «Дон» 6 часов, от Ростова-на-Дону 7, от Санкт-Петербурга около 15.Самолет: аэропорт «Воронеж» закрыт на время СВО.
Ошибки туристов в Воронеже и области.
Недооценить расстояния с учетом пробок и качества дорог. Не продумать вариант для плохой погоды. Забыть про брони (жилье в популярных местах, билеты на поезд и в театры, запись на экскурсии).Не посмотреть расписание музеев и заповедников. Ждать стабильного интернет-покрытия.
Советы туристам.
Михаил Глущенко, автор путеводителя «365 достопримечательностей Воронежской области»:
"Проверьте информацию об объектах по первоисточникам. Посмотрите на сайтах заповедников или музеев график работы. Имейте в виду сезонные риски, форс-мажоры. Всякое может быть: реконструкция, авария на сетях, отмена мероприятия из-за оперативной обстановки.
Просчитайте расстояния и время для всех маршрутов, особенно если это грунтовки или экотропы. Изучите отзывы в нескольких источниках, чтобы не ориентироваться только на красивую картинку.
Учитывайте погоду: иногда люди думают, что в Воронеж можно в мае ехать в шортах, забывают про комаров и клещей на природе. Подберите удобную обувь.
При выезде в районы — проверьте по картам наличие магазинов и АЗС, вдруг стоит взять канистру бензина. Интернет нестабильный — лучше запастись наличными деньгами".
Часто задаваемые вопросы.
Что посмотреть в Воронеже за 1 день?
Проспект Революции, улица К. Маркса, набережная на правом берегу, музей имени Ивана Крамского.
Куда сходить вечером в Воронеже?
Кафе и рестораны, Советская площадь, Камерный театр, летом — дамба Чернавского моста.
Сколько дней нужно на Воронеж?
1−2 дня, с выездом в область 2−4 дня.
Во сколько обойдется отдых в Воронеже?
По данным сервиса ЮMoney, в среднем чек за отели в Воронежской области составляет 13 тысяч рублей, за билеты в туристических местах 862 рубля, за общепит (измерение по онлайн-заказам) — 1800 рублей.
Когда лучше ехать в Воронеж?
С мая по октябрь.
Что привезти из Воронежа?
Черный зефир, местные конфеты («Воронежские», «Песни Кольцова»), мраморная говядина в вакууме, воронежская матрешка, бобровские валенки, музейный мерч по мотивам картины «Маруся», авторские сувениры «Соль земли».
Заключение.
Воронеж — большой, но уютный город между Москвой и Ростовом-на-Дону. Он находится рядом с трассой М-4 «Дон» и удобен как для короткой передышки по пути на юг или обратно, так и для поездок на выходные или каникулы. Большинство достопримечательностей можно посмотреть в Воронеже самостоятельно. Отсюда комфортно добираться в меловые горы, заповедники в Костенках и Дивногорье, в бобронариум и на родину орловского рысака. Ехать лучше в теплое время года, учитывая фестивальный календарь.