Воронеж: топ-20 достопримечательностей

Воронеж — большой, но уютный город между Москвой и Ростовом-на-Дону. Он находится рядом с трассой М-4 «Дон» и удобен как для короткой передышки по пути на юг или обратно, так и для поездок на выходные или каникулы. Большинство достопримечательностей можно посмотреть в Воронеже самостоятельно. Отсюда комфортно добираться в меловые горы, заповедники в Костенках и Дивногорье, в бобронариум и на родину орловского рысака. Ехать лучше в теплое время года, учитывая фестивальный календарь.