Число лесных пожаров в Красноярском крае снизилось почти на сотню

В Красноярском крае, по информации Лесопожарного центра, за двое суток число возгораний в тайге уменьшилось почти на сотню: со 196 до 99. Еще 16 пожаров локализованы. Больше всего очагов регистрируется в Эвенкии, Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском и Богучанском округах. В основном пожары вызывают сухие грозы. Наибольшую сложность вызывает борьба с огнем в шелкопрядных лесах, среди завалившихся деревьев. В работах по охране лесов от огня и борьбе с пожарами задействовано почти 1 400 человек. Красноярским специалистам помогают команды из девяти регионов, лесозаготовители. Непрерывный мониторинг помогает своевременно фиксировать новые очаги и ликвидировать возгорания на малых площадях.