В Нижегородской области запустили новую птицеводческую площадку

Агрохолдинг «Русское Поле» наращивает объёмы яичного производства: на площадке «Михеевка» приступили к выращиванию первой партии — в помещения заселили 100 000 птенцов. Об этом сообщила Павловская птицефабрика.
Компания официально запустила новую производственную площадку в направлении яичного птицеводства. Комплекс «Михеевка» — второй масштабный greenfield‑проект холдинга за непродолжительный период: вслед за первой за полвека птицефабрикой, возведённой на незастроенной территории, заработал современный производственный объект. Его расчётная производительность — около миллиона яиц ежедневно.
Вся продукция, выпускаемая на новой площадке, будет представлена под маркой «Павловская курочка». Это позволит существенно увеличить долю качественного яйца на потребительском рынке.
Инициатива стартовала летом 2024 года, а строительные работы начались в мае 2025 года. Уже к апрелю 2026 года специалисты подтвердили, что инфраструктура полностью готова к промышленной эксплуатации.
Совокупные вложения в проект достигли почти 3 млрд рублей. Реализация стала возможной благодаря участию в федеральных и региональных программах поддержки — и дополнительно укрепила репутацию региона как одного из наиболее перспективных для инвестиций в агропромышленный комплекс.
На площадке применяют современную методику выращивания молодняка одного возраста: такой подход помогает сформировать крепкое поголовье с надёжной иммунной защитой. Технологическая база комплекса укомплектована передовым оборудованием — оно поддерживает оптимальные параметры среды для птицы и гарантирует сохранность продукции на каждом этапе производственного цикла.
Ввод объекта в эксплуатацию — важный шаг не только для укрепления позиций бренда, но и для повышения уровня продовольственной безопасности территории.