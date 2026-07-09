В Нижегородской области запустили новую птицеводческую площадку

Совокупные вложения в проект достигли почти 3 млрд рублей. Реализация стала возможной благодаря участию в федеральных и региональных программах поддержки — и дополнительно укрепила репутацию региона как одного из наиболее перспективных для инвестиций в агропромышленный комплекс.