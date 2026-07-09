Волга «зацвела» у берегов Саратова: жители сообщают о зеленой воде и мертвой рыбе

На Волге в Саратовской области началось сезонное «цветение» воды. Как сообщает ИА «СарИнформ», на это явление в соцсетях в социальных сетях обращают внимание местные жители. Саратовцы делятся кадрами зеленоватых пятен у берега в разных районах, в том числе у утеса Степана Разина (южнее Саратова) и у села Усовка Воскресенского района (севернее областного центра).