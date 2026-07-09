Развод привел к тройному убийству

До бракоразводного процесса пара совместно владела бизнесом, в частности автошколой, где фигурант занимал должность директора, а его жена возглавляла юридический отдел. Также отмечается, что супруга подозреваемого является депутатом городской Думы Таганрога, а сам фигурант ранее служил в органах МВД. По данным СМИ, с 2005 по 2017 год он был оперуполномоченным в Таганроге и занимался борьбой с организованной преступностью. За время службы он был десять раз поощрен и награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени. По данным «Ъ-Ростов», Евгений был уволен из органов за прогулы и безуспешно пытался восстановиться на службе через суд. Также известно, что в 2002 году против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Дело прекратили в связи с примирением сторон.