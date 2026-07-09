В Ярцевском округе Смоленской области отремонтируют 3 культурных учреждения

Три культурных учреждения обновят в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области по нацпроекту «Семья». О ходе ремонтных работ шла речь на рабочем совещании у заместителя председателя регионального правительства Анастасии Гапеевой, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Так, в Ярцевском центре культуры и искусства на улице Гагарина ведется капитальный ремонт кровли — на данный момент выполнено 60% работ, их завершение запланировано на 15 сентября. В этом же центре в порядок приводят внутренние помещения — кабинет для кружковой работы и санузел: строительная готовность составляет 45%. Все работы должны быть завершены до 20 августа.
В Ярцевском историко‑краеведческом музее обновлена материально‑техническая база. Учреждение получило новые современные витрины, стеллажи, подвесную систему, интерактивную панель и компьютерную технику. Еще одним значимым преобразованием станет открытие Дома культуры в деревне Подроща — для этого обновляют здание бывшей администрации. В настоящее время там уже заменены полы, потолки и двери, изготовлен каркас сцены, идет монтаж отопительной системы. Срок завершения работ — до 20 августа.
«Мы создаем условия для творческого и культурного развития жителей во всех муниципальных образованиях. В 2025 году обновили и оснастили новым оборудованием почти 70 учреждений культуры. Работы проводим в рамках нацпроекта “Семья”, региональной программы “Развитие культуры в Смоленской области”, партийного проекта “Культура малой Родины”. Формируя современную, комфортную и доступную культурную среду, мы создаем будущее наших городов и поселков», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.