В Ярцевском округе Смоленской области отремонтируют 3 культурных учреждения

Так, в Ярцевском центре культуры и искусства на улице Гагарина ведется капитальный ремонт кровли — на данный момент выполнено 60% работ, их завершение запланировано на 15 сентября. В этом же центре в порядок приводят внутренние помещения — кабинет для кружковой работы и санузел: строительная готовность составляет 45%. Все работы должны быть завершены до 20 августа.