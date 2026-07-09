В России дефицит бюджета в 2026 году оказался выше прошлогоднего на 2,3 трлн рублей

В России дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2026 года составил 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Это на 2,345 трлн рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг, 9 июля, РИА Новости со ссылкой на Минфин России.