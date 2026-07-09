В Калининграде с 15 июля закрывается движение на участке Северного обхода

В апреле в «ВАД» сообщали, что готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск превысила 80%. Тогда подрядчик анонсировал начало укладки верхнего слоя покрытия в июле. На соседнем участке к тому моменту было выполнено около 42% запланированных работ.