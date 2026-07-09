В Калининграде с 15 июля закрывается движение на участке Северного обхода

Движение транспорта на участке от Тенистой аллеи в сторону проспекта Победы закрывается с 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба мининфраструктуры области на своей странице «ВКонтакте».
«Продолжается строительство участка Северного обхода Калининграда, который соединит две транспортные развязки: на Советском проспекте и в районе проспекта Победы. Для проведения работ с 15 июля временно закрывается движение транспорта на участке от Тенистой аллеи в сторону проспекта Победы», — следует из поста.
О завершении работ и открытии движения министерство пообещало сообщить дополнительно.
В апреле в «ВАД» сообщали, что готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск превысила 80%. Тогда подрядчик анонсировал начало укладки верхнего слоя покрытия в июле. На соседнем участке к тому моменту было выполнено около 42% запланированных работ.
В июне готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск оценивали в 84%. На объекте началась укладка верхнего слоя асфальтобетона, а завершить реконструкцию подрядчик рассчитывает в октябре 2026 года.