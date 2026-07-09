В Мешхеде началась церемония погребения Али Хаменеи

Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля, в траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана — крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе. 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр Ирана — город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии. В тот же день вечером тело Хаменеи было отправлено в Ирак, где были организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле.