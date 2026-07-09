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Картофель в Воронежской области продолжает стремительно расти в цене

Килограмм овоща обойдётся в 61,26 рубля.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области зафиксировали очередное подорожание картофеля. За неделю цена на овощ выросла на 12,18%, составив 61,26 рубля за килограмм. Информацию по результатам еженедельного мониторинга цен опубликовал Воронежстат в четверг, 9 июля.

Также подорожали репчатый лук, капуста, свёкла и морковь. Их стоимость за килограмм составила:

репчатый лук — 56,63 рубля (+5,42%);

капуста — 53,15 рубля (+3,76%);

свёкла — 45,34 рубля (+3,36%);

морковь — 54,45 рубля (+2,02%).

Вместе с этим продолжает снижаться цена на помидоры и огурцы. За килограмм овощей придётся отдать 156,91 рубля и 99,64 рубля соответственно.