Картофель в Воронежской области продолжает стремительно расти в цене

В Воронежской области зафиксировали очередное подорожание картофеля. За неделю цена на овощ выросла на 12,18%, составив 61,26 рубля за килограмм. Информацию по результатам еженедельного мониторинга цен опубликовал Воронежстат в четверг, 9 июля.