Картофель в Воронежской области продолжает стремительно расти в цене

В Воронежской области зафиксировали очередное подорожание картофеля. За неделю цена на овощ выросла на 12,18%, составив 61,26 рубля за килограмм. Информацию по результатам еженедельного мониторинга цен опубликовал Воронежстат в четверг, 9 июля.
Также подорожали репчатый лук, капуста, свёкла и морковь. Их стоимость за килограмм составила:
репчатый лук — 56,63 рубля (+5,42%);
капуста — 53,15 рубля (+3,76%);
свёкла — 45,34 рубля (+3,36%);
морковь — 54,45 рубля (+2,02%).
Вместе с этим продолжает снижаться цена на помидоры и огурцы. За килограмм овощей придётся отдать 156,91 рубля и 99,64 рубля соответственно.