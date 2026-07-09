В Батайске локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров

ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Пожар в Батайске Ростовской области локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Как ранее сообщало МЧС России, деревянные поддоны и два складских помещения горят в Батайске на площади 1500 квадратных метров, жаркая погода осложняет тушение. К ликвидации возгорания привлечены 70 человек и 23 единицы техники.
«Пожар в Батайске локализован на площади 1500 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние здания», говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе «Макс».
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