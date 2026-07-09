В Тамбовской области вновь пройдет гастрономический фестиваль «Вишневарово»

Открытый летний гастрономический фестиваль «Вишневарово» в десятый раз состоится в городе Уварово Тамбовской области 11 июля. Одно из самых ярких событий региона проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
«Вишневарово» вновь соберет любителей вишни, гастрономии, творчества и разнообразных самобытных активностей со всей страны. В эти дни гости смогут насладиться десятками сортов вишневого варенья, кулинарными блюдами с добавлением вишни, поучаствовать в увлекательных конкурсах и соревнованиях, стать героями народного карнавала.
Мероприятия фестиваля традиционно развернутся в зоне Вишневого сквера. Повсюду будут работать стилизованные тематические площадки. Пройдет всеми полюбившееся дефиле «ВишнЯсветского раута» с участием «Барышень — Вишенок» и «Сударынь-Вишен», участниц конкурса «Вишня-КРАСА—длинная коса», показом мод для собак и кошек «ВишнЯПЁС» и «ВишнЯКОТ».
Творческие коллективы подарят свои лучшие номера в ходе «Вишневого марафона», а юные артисты покажут свои таланты на детской сцене во время «Вишневой карусели». Спортивная часть праздника будет включать впечатляющие поединки по пауэрлифтингу «Стальные вишни» с боксерскими боями и борьбой на поясах.
Главным событием станет грандиозный народный карнавал. Зона праздника наполнится яркими костюмированными персонажами и сотнями участников. Кроме того, в рамках фестиваля традиционно состоятся благотворительные акции в поддержку участников специальной военной операции. Деловая часть будет включать встречу с представителями делегаций-участников и гостей фестиваля, бизнес-сообщества, послами гостеприимства, активистами городского отделения Движения первых.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.