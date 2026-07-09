Воронежскому бизнесу продлили сроки недостижения параметров инвестпроектов

Дополнительный год, по мнению регионального минэка, позволит бизнесу преодолеть отставание от заявленных параметров или принять решение об их корректировке. Как отметила Людмила Запорожцева, сейчас компании обязаны скорректировать свои проекты уже в первый год недостижения основных параметров, но на практике предприятия принимают на себя повышенные обязательства, что влечет негативные последствия для экономики региона.