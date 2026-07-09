«На-На» и огромный бесплатный пирог: мэр Советска рассказал о предстоящем Дне города

Помимо музыкального шоу, в городе хотят провести семейный кулинарный фестиваль. Его главным событием станет большой сладкий пирог, с которым Советск, возможно, будет претендовать на рекорд. Идея связана с историей переселенцев: каравай хотят испечь по рецептам разных регионов России, откуда люди приехали в Калининградскую область после войны.