Девятилетняя сибирячка завоевала титул «Юная Мисс Европы»

Как рассказала мама девочки, в модельную школу Екатерину отдали два года назад, чтобы помочь справиться со стеснительностью. Первые успехи пришли не сразу: через год обучения она вместе с командой заняла третье место на чемпионате по дефиле в Новосибирске, затем победила в городском конкурсе красоты, а весной завоевала титул «Мини Мисс Россия», что позволило выйти на международный уровень, пишет Om1 Новосибирск.