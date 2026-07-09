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Девятилетняя сибирячка завоевала титул «Юная Мисс Европы»

Девятилетняя жительница Новосибирска Екатерина Ракчеева стала обладательницей титула «Юная Мисс Европы» на международном фестивале Beauty Russia.

Девятилетняя жительница Новосибирска Екатерина Ракчеева стала обладательницей Гран-при и титула «Юная Мисс Европы» на международном фестивале Beauty Russia 2026. В конкурсе участвовали 87 девочек разных возрастов.

Как рассказала мама девочки, в модельную школу Екатерину отдали два года назад, чтобы помочь справиться со стеснительностью. Первые успехи пришли не сразу: через год обучения она вместе с командой заняла третье место на чемпионате по дефиле в Новосибирске, затем победила в городском конкурсе красоты, а весной завоевала титул «Мини Мисс Россия», что позволило выйти на международный уровень, пишет Om1 Новосибирск.

На конкурсе участницы демонстрировали народные костюмы, спортивные образы и вечерние платья. Жюри впечатлил русский образ Екатерины: она вышла на сцену в костюме матрёшки с куклой в руках, а в финале предстала в красном платье и кокошнике.

Осенью юная модель представит Россию на международных конкурсах — показы пройдут на круизном лайнере Astoria Grand, а конкурс «Юная Мисс Мира» состоится в Северной Македонии.

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