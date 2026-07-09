Девятилетняя сибирячка завоевала титул «Юная Мисс Европы»

Девятилетняя жительница Новосибирска Екатерина Ракчеева стала обладательницей Гран-при и титула «Юная Мисс Европы» на международном фестивале Beauty Russia 2026. В конкурсе участвовали 87 девочек разных возрастов.
Как рассказала мама девочки, в модельную школу Екатерину отдали два года назад, чтобы помочь справиться со стеснительностью. Первые успехи пришли не сразу: через год обучения она вместе с командой заняла третье место на чемпионате по дефиле в Новосибирске, затем победила в городском конкурсе красоты, а весной завоевала титул «Мини Мисс Россия», что позволило выйти на международный уровень, пишет Om1 Новосибирск.
На конкурсе участницы демонстрировали народные костюмы, спортивные образы и вечерние платья. Жюри впечатлил русский образ Екатерины: она вышла на сцену в костюме матрёшки с куклой в руках, а в финале предстала в красном платье и кокошнике.
Осенью юная модель представит Россию на международных конкурсах — показы пройдут на круизном лайнере Astoria Grand, а конкурс «Юная Мисс Мира» состоится в Северной Македонии.
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