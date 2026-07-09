В Воронежской области 35-летний водитель отправится в колонию за попытку подкупить полицейского

35-летний житель Грибановского района отправится в исправительную колонию за попытку дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику полиции. Суд признал мужчину виновным в коррупционном преступлении и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Решение еще не вступило в силу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 9 июля.
По данным следствия, в ночь на 15 февраля в селе Кутки инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый местный житель. После того как медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения, на водителя составили административный протокол, отстранив его от управления машиной.
Пытаясь избежать наказания, на следующий день мужчина пришел в отделение ГИБДД. Он предложил начальнику подразделения деньги за то, чтобы его не привлекали к ответственности. Несмотря на предупреждение полицейского о том, что предложение взятки — это уголовное преступление, водитель настоял на своем и положил деньги под документы на столе. Офицер отказался от незаконного «вознаграждения» и сообщил о случившемся руководству, после чего действия мужчины были пресечены, а деньги изъяты.