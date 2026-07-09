В Воронежской области 35-летний водитель отправится в колонию за попытку подкупить полицейского

Пытаясь избежать наказания, на следующий день мужчина пришел в отделение ГИБДД. Он предложил начальнику подразделения деньги за то, чтобы его не привлекали к ответственности. Несмотря на предупреждение полицейского о том, что предложение взятки — это уголовное преступление, водитель настоял на своем и положил деньги под документы на столе. Офицер отказался от незаконного «вознаграждения» и сообщил о случившемся руководству, после чего действия мужчины были пресечены, а деньги изъяты.