288 тысяч на счет ВСУ: жителя Калининградской области ждет суд за госизмену

Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) было возбуждено в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района. По версии следствия, в феврале 2024 года мужчина осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной 288 тыс. рублей, на банковский счет, используемый для финансирования ВСУ в деятельности против безопасности Российской Федерации.