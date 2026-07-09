Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

288 тысяч на счет ВСУ: жителя Калининградской области ждет суд за госизмену

Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.

В Калининградской области направлено в суд уголовное дело о государственной измене, в которой обвиняется местный житель. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) было возбуждено в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района. По версии следствия, в феврале 2024 года мужчина осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной 288 тыс. рублей, на банковский счет, используемый для финансирования ВСУ в деятельности против безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.