Нижегородские ученые разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера

Ученые ННГУ имени Лобачевского разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера. Об этом рассказали в пресс-службе университета.
Специалисты нижегородского вуза смогли заблокировать некроптоз — один из типов гибели нервных клеток: именно он «расправляется» с нейронами при нейродегенерации. Ученые проверили работу препарата некростатин-1 на стареющих мышах. Оказалось, что его курсовое применение поддерживает состояние тканей мозга и предотвращает развитие неврологических нарушений у грызунов с семейной формой болезни Альцгеймера.
"Через три месяца лечения мыши проходили обучение в лабиринте для оценки их памяти, а.
также ряд других тестов. В результате животные хорошо себя чувствовали, быстрее учились и лучше запоминали лабиринт, чем контрольная группа, не получавшая препарат", — рассказала автор исследования, доктор биологических наук Елена Митрошина.
Напомним, нижегородские ученые исследуют одну из главных причин бесплодия.