Нижегородские ученые разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера

Специалисты нижегородского вуза смогли заблокировать некроптоз — один из типов гибели нервных клеток: именно он «расправляется» с нейронами при нейродегенерации. Ученые проверили работу препарата некростатин-1 на стареющих мышах. Оказалось, что его курсовое применение поддерживает состояние тканей мозга и предотвращает развитие неврологических нарушений у грызунов с семейной формой болезни Альцгеймера.