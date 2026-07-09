Задержан бывший полицейский, убивший родителей и бабушку жены в Таганроге

Местный портал DonDay утверждает, что ~Евгений и Оксана развелись еще в 2011 году, но продолжали фактически жить вместе как семья~. По его данным, все члены семьи неоднократно писали друг на друга жалобы. Судебные тяжбы тянулись с 2023 года. По первому иску 1 августа 2024 года Таганрогский городской суд поддержал требование Утесова о снятии с регистрации бывшей жены, поскольку в спорном доме она не живет. В ответ женщина обратилась в Ростовский областной суд с требованием отменить решение.