В Якутии дан старт программе «Малый бизнес для большой семьи»

Торжественное открытие образовательной программы «Малый бизнес для большой семьи» состоялось в Якутии. Поддержка предпринимателей в регионе оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В этом году программа реализуется уже в пятый раз. На участие в проекте были поданы заявки от многодетных семей из Якутска, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и других районов. В течение пяти дней они пройдут интенсивный курс основ предпринимательства. Финалом программы станет защита собственных бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Победитель получит главный приз — грантовую поддержку в размере 150 тыс. рублей на реализацию или развитие своей идеи.
«Программа дает участникам необходимые знания и полезные знакомства. Мы хотим, чтобы наши предприниматели владели современными инструментами для бизнеса — умели работать с цифровыми платформами, понимали основы маркетинга и финансового планирования. Именно такие компетенции позволяют превратить семейное дело в устойчивый бренд», — отметил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Георгий Андреев.
Программа направлена на развитие семейного предпринимательства и дает участникам практические инструменты для старта своего дела. Узнать о мерах господдержки, конкурсах, выставках и ближайших мероприятиях можно на портале Мойбизнес14.рф, в соцсетях и по телефону горячей линии: 8 (800) 100−58−80.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.