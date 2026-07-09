В Якутии дан старт программе «Малый бизнес для большой семьи»

В этом году программа реализуется уже в пятый раз. На участие в проекте были поданы заявки от многодетных семей из Якутска, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и других районов. В течение пяти дней они пройдут интенсивный курс основ предпринимательства. Финалом программы станет защита собственных бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Победитель получит главный приз — грантовую поддержку в размере 150 тыс. рублей на реализацию или развитие своей идеи.