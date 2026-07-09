Движение транспорта ограничат на участке Казанского шоссе в Нижнем Новгороде

В этот период автобусные маршруты №№ 24, 40, 45, 78, 83, 150, а также 171 в направлении улицы Родионова будут организованы по улице Бринского в оба направления. Автобусы №№ 90, 104, 130, 173, а также 225 от Казанского шоссе будут следовать по улицам Германа Лопатина, Верхне-Печерской, Бринского в оба направления. Маршруты автобусов №№ 18, 47, 61, 72, а также 94 и электробусный маршрут Э-6 организуют по улице Верхне-Печерской (от Бринского до Композитора Касьянова) в оба направления.