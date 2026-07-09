Под камнем Ветлан на севере Прикамья экспедиция РГО нашла неизвестную пещеру

Участники экспедиции Русского географического общества обнаружили рядом с камнем Ветлан подземную полость длиной десять метров. Она была найдена с помощью современных геологических приборов.
Также во время похода на север, продолжавшегося десять дней, ученые провели лазерное сканирование всех известных пещер на берегах реки Вишеры. По итогам этой работы были созданы цифровые модели этих подземных полостей.
В составе экспедиции РГО, кроме геологов, были географы, биологи и представители других научных дисциплин.
— Экспедиция стала самым масштабным полевым исследованием одной из ключевых водных артерий края за последние пятьдесят лет, — говорит председатель Пермского отделения Русского географического общества, декан географического факультета Пермского университета Андрей Зайцев. — Главной задачей стал сбор научной информации для развития туристско-рекреационного потенциала Вишеры.
Геоботаники обследовали природный парк «Пермский», где обнаружили местообитания редких и охраняемых видов, в том числе венериного башмачка настоящего, пиона уклоняющегося, венериного башмачка пятнистого, дремлика темно-красного, кокушника длиннорогого, криптограммы Стеллера, тимьяна малолистного, володушки многожилковой, минуарции весенней и других.
Также ученые изучили подземные убежища летучих мышей в долине реки Вишеры. Для исследования рыбных запасов реки на перекатах отбирались пробы зоопланктона и зообентоса. Биологи собрали образцы насекомых. Гидрологи обследовали Вишеру, изучая гидрографические, гидродинамические и физико-химические характеристики реки и ее притоков, включая родники.
Исследователи отбирают пробы зоопланктона на речных перекатах. Фото: Пресс-служба ПГНИУ.