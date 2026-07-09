Почти 9 тысяч студентов ИРНИТУ проходят практику на предприятиях от берегов Балтики до Дальнего Востока

«Иркутский политех направляет практикантов туда, где созданы безопасные условия, соответствующие профессиональным компетенциям и навыкам студентов. В первую очередь, это касается наших стратегических партнёров. Например, свыше 300 студентов выбрали практику на Иркутском авиазаводе — филиале “ПАО Яковлев”. ПАО “ГМК “Норильский никель” выразил готовность принять более 50 человек, преимущественно, будущих недропользователей. В компании “Газпром” навыки отточат порядка 30 студентов. По-пржнему, политеховцы практикуются на таких предприятиях, как “Роснефть”, “Ростелеком”, РУСАЛ, а также в Сбербанке. Некоторые едут в Краснокаменск на крупнейший в России уранодобывающий объект (ППГХО), — сообщила Наталья Донченко.