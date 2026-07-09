Почти 9 тысяч студентов ИРНИТУ проходят практику на предприятиях от берегов Балтики до Дальнего Востока

Летнюю производственную и учебную практики в 2026 году пройдут более 8,8 тысяч студентов ИРНИТУ. Политеховцы работают на крупных предприятиях РФ от Калининградской области до регионов Дальнего Востока.
Как отметила ведущий специалист Центра карьеры Наталья Донченко, качественная практика играет ключевую роль в подготовке кадров. В текущем году политех направил на практику 8875 человек, включая обучающихся СПО. За период 2025—2026 учебного года университет заключил почти 30 долгосрочных договоров с предприятиями-партнерами. Еще около 2,4 тысяч студентов стажируются на индивидуальной основе. География практик охватывает Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Тюмень, Иркутскую область, Красноярский край и дальневосточные регионы.
По информации Натальи Донченко, многие компании самостоятельно обращаются в вуз с запросами на практикантов, исходя из своих потребностей. Если студенты готовы получить опыт на конкретных объектах с перспективой трудоустройства, а компании заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, то вуз заключает с ними долгосрочные договоры.
«Иркутский политех направляет практикантов туда, где созданы безопасные условия, соответствующие профессиональным компетенциям и навыкам студентов. В первую очередь, это касается наших стратегических партнёров. Например, свыше 300 студентов выбрали практику на Иркутском авиазаводе — филиале “ПАО Яковлев”. ПАО “ГМК “Норильский никель” выразил готовность принять более 50 человек, преимущественно, будущих недропользователей. В компании “Газпром” навыки отточат порядка 30 студентов. По-пржнему, политеховцы практикуются на таких предприятиях, как “Роснефть”, “Ростелеком”, РУСАЛ, а также в Сбербанке. Некоторые едут в Краснокаменск на крупнейший в России уранодобывающий объект (ППГХО), — сообщила Наталья Донченко.
Как правило, компании берут на себя расходы на транспорт и проживание студентов (при необходимости трансфер оплачивает университет). Многие предприятия платят студентам заработную плату согласно ТК РФ.
В 2026 году впервые политеховцев пригласили в ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика». Это связано с запуском анодного производства в Тайшетском районе. Профессиональные навыки в этой компании оттачивают будущие металлурги и автоматчики.
На практику взяли первую группу студентов-биотехнологов в АО «Фармасинтез». Политеховцы также получают практические навыки в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории. АО «Восточно — Сибирское речное пароходство» помогает погрузиться в профессию будущим машиностроителям.
В списке новых партнёров политеха иркутское предприятие «Менеджмент. Девелопмент. Сервисы», которое пригласило студентов — строителей, ИТ-специалистов, менеджеров, экономистов, юристов и рекламщиков.
Потенциальные работодатели высоко ценят политеховских дизайнеров и ювелиров. Традиционно они практикуются в АО «Байкалкварцсамоцветы» (с. Смоленщина), на Иркутском ювелирном заводе. Около 10 человек принял Калининградский янтарный комбинат. Некоторые ребята отправились на предприятие «Русские самоцветы» (Санкт-Петербург).
Иностранные студенты, как правило, проходят практику на вузовских кафедрах.
Как добавила Наталья Донченко, у политеха появились предприятия-партнёры, куда практиканты смогут отправиться в следующем году. Например, биотехнологами заинтересовались в ООО «Нанолек» (Кировская область). Студентов Института высоких технологий, Института недропользования, Института архитектуры, строительства и дизайна ждут в ООО «РТИ Проект» (С-Петербург).
Подписан договор о сотрудничестве с ДО ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» и ООО «Две столицы». Эти иркутские компании готовы рассмотреть кандидатуры среди востоковедов и африканистов, которых будет готовить Институт экономики, управления и права.