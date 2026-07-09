Компенсации съемок приостановили для киностудий в Нижегородской области

Инициатива по стимулированию киносъёмок в регионе стартовала в 2021 году — её запустили по поручению губернатора Глеба Никитина. В рамках программы кинокомпании могли вернуть до 60% понесённых затрат. Дополнительные преимущества предусматривались при соблюдении ряда условий: если заключалось соглашение о прокате, если съёмки длились свыше 30 дней либо если сюжетная линия была связана с историей Нижегородской области.