Компенсации съемок приостановили для киностудий в Нижегородской области

В Нижегородской области временно не действует программа рибейтов для кинопроизводителей: механизм компенсации части расходов на съёмки приостановлен. Такую информацию распространили в министерстве культуры по Нижегородской области.
При этом в ведомстве акцентировали, что интерес к поддержке киноиндустрии в области сохраняется. Решение о временной заморозке принято с учётом сложившейся макроэкономической обстановки. Вернуться к обсуждению возобновления программы планируют в будущем.
Инициатива по стимулированию киносъёмок в регионе стартовала в 2021 году — её запустили по поручению губернатора Глеба Никитина. В рамках программы кинокомпании могли вернуть до 60% понесённых затрат. Дополнительные преимущества предусматривались при соблюдении ряда условий: если заключалось соглашение о прокате, если съёмки длились свыше 30 дней либо если сюжетная линия была связана с историей Нижегородской области.
За 2024 год финансовую поддержку получили авторы пяти кинопроектов: детективной ленты «Злые люди» (18+), комедийной картины «Туда» (16+), а также фильмов «Волчок» (16+) и «Маэстро» (16+) и сериала «Маня и Груня» (16+). Бюджет на выплаты рибейтов в 2025 году был запланирован в объёме 20 млн рублей.
Ранее сообщалось, что десятый кинофестиваль «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде.