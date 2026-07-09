Красноярские врачи рассказали, бывают ли безопасные для аллергиков животные и продукты

Врачи Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о самых частых заблуждениях об аллергии. По словам специалистов, вера в такие мифы может навредить здоровью.
Один из мифов связан с возрастом. Медики напоминают, что аллергия может впервые появиться не только у детей, но и у взрослых. Также специалисты отметили, что полностью гипоаллергенных животных не существует. Реакцию обычно вызывают не шерстинки, а белки-аллергены, которые содержатся в слюне, моче и частичках кожи питомца.
Не всегда помогает и переезд в другой климат. По наблюдениям врачей, примерно у 60% людей после смены региона через 1−2 года появляется реакция на новые местные аллергены. Отдельно медики обратили внимание на тополиный пух. Сам по себе он может не вызывать аллергию, но собирает и переносит пыльцу других растений, которая и становится причиной симптомов.
Врачи также напомнили, что отсутствие сыпи не означает отсутствия аллергии. Если каждую весну у человека течет из носа и краснеют глаза, это повод обратиться к специалисту. Не стоит игнорировать и реакцию на укусы насекомых. Даже легкие симптомы могут быть признаком аллергии, а при повторном контакте реакция иногда становится серьезнее.
Мифом врачи называют и аллергию на сладкое. Фруктоза, глюкоза и сахароза сами по себе аллергию не вызывают. Например, при реакции на шоколад чаще речь идет о какао-бобах, молоке или орехах в составе.