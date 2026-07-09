Красноярские врачи рассказали, бывают ли безопасные для аллергиков животные и продукты

Не всегда помогает и переезд в другой климат. По наблюдениям врачей, примерно у 60% людей после смены региона через 1−2 года появляется реакция на новые местные аллергены. Отдельно медики обратили внимание на тополиный пух. Сам по себе он может не вызывать аллергию, но собирает и переносит пыльцу других растений, которая и становится причиной симптомов.