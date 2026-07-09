Доля компаний, столкнувшихся с давлением властей на Дону, сократится до 15%

Так, долю компаний, сталкивающихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, намерены сократить с 27% в 2025 году до 15% — к 2026‑му. Далее снижение должно продолжиться: до 3,1% в 2027 году, 2,1% — в 2028‑м, 1% — в 2029‑м, а к 2030 году показатель планируется довести до нуля.