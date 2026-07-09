Доля компаний, столкнувшихся с давлением властей на Дону, сократится до 15%

В Ростовской области реализуют комплекс мер по снижению административного и силового давления на предпринимателей — целевые показатели закреплены в дорожной карте по улучшению условий ведения бизнеса.
Так, долю компаний, сталкивающихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, намерены сократить с 27% в 2025 году до 15% — к 2026‑му. Далее снижение должно продолжиться: до 3,1% в 2027 году, 2,1% — в 2028‑м, 1% — в 2029‑м, а к 2030 году показатель планируется довести до нуля.
Параллельно идёт работа по сокращению числа контрольных мероприятий: в 2025 году они затронули 3,1% коммерческих организаций, а к 2030 году этот уровень хотят опустить до 0,2%.
Отдельный акцент сделан на снижении силового давления: в 2025 году с необоснованным давлением со стороны правоохранительных органов столкнулись 11,6% предпринимателей. В текущем году показатель должен снизиться до 6,2%, а к 2030 году — полностью исчезнуть.