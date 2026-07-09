Очевидец: на перекрестке Станочной и пр-та Победы регулярно происходят одинаковые ДТП

На перекрестке проспекта Победы и ул. Станочной в Калининграде регулярно происходят одинаковые ДТП, но городские власти не считают нужным что-либо менять, рассказал местный житель, общественный активист Александр Панфилов в своём письме в редакцию. В обращении он просит обратить внимание на эту ситуацию.
«Всё происходит по одному сценарию: по правой полосе пр-та Победы [двухполосной дороги] с односторонним движением на выезд из города движется автомобиль, водитель которого решает повернуть налево на ул. Станочную через полосу попутного направления. В этот момент он сталкивается с попутным автомобилем, движущимся слева от него. Далее всё заканчивается аварией на перекрёстке, либо один из участников [нередко невиновный в аварии] улетает в столб или же в соседнюю клумбу», — рассказал Панфилов.
Он привел в качестве примера аварию «в квадрате»: 3 июля 2026 в 22:30 здесь произошло ДТП, а уже через 12 часов ещё одно. «Утром 4 июля эвакуатор увозил автомобиль, пострадавший в вечерней аварии. В это время в него врезалась еще одна машина, в итоге на какое-то время дорога была полностью перегорожена».
По словам Панфилова, такие аварии здесь происходят минимум раз в неделю, а предаварийные ситуации каждый день. «Я как и жители близлежащих домов устал от постоянного визга тормозов и звука бьющихся машин, к тому же жаль пострадавших (часто с детьми), поэтому обратился в администрацию города с просьбой принять меры для снижения аварийности. Например, нанести на асфальт перед перекрёстком дополнительную дорожную разметку в виде больших стрелок, указывающих направление движения по полосам. Либо установить делиниаторы, которые будут физически препятствовать повороту и предотвратят аварии, — рассказал активист. — Ответ администрации Калининграда и удивил, и опечалил. Там сообщалось, что проведение допмероприятий на перекрёстке не планируется, а водители просто должны соблюдать правила дорожного движения, контроль за соблюдением ПДД находится в компетенции ГИБДД».
По словам Панфилова, он пообщался с представителями Госавтоинспекции, приехавшими на очередное ДТП. Те сообщили, что изменить что-то можно будет только в случае, если в какой-нибудь из аварий будут пострадавшие или погибшие. «Мне это напомнило классическое: вот когда убьют, тогда и приходите, — заметил местный житель. — Очень хочется, чтобы лица ответственные за безопасность дорожного движения действительно снижали аварийность в Калининграде, а не занимались имитацией деятельности, устанавливая бесполезные заборы посреди клумб».