Очевидец: на перекрестке Станочной и пр-та Победы регулярно происходят одинаковые ДТП

По словам Панфилова, такие аварии здесь происходят минимум раз в неделю, а предаварийные ситуации каждый день. «Я как и жители близлежащих домов устал от постоянного визга тормозов и звука бьющихся машин, к тому же жаль пострадавших (часто с детьми), поэтому обратился в администрацию города с просьбой принять меры для снижения аварийности. Например, нанести на асфальт перед перекрёстком дополнительную дорожную разметку в виде больших стрелок, указывающих направление движения по полосам. Либо установить делиниаторы, которые будут физически препятствовать повороту и предотвратят аварии, — рассказал активист. — Ответ администрации Калининграда и удивил, и опечалил. Там сообщалось, что проведение допмероприятий на перекрёстке не планируется, а водители просто должны соблюдать правила дорожного движения, контроль за соблюдением ПДД находится в компетенции ГИБДД».