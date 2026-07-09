Как получить электронную выписку из ЕГРН и проверить ее подлинность

Электронная выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сегодня — полноценный юридический документ, равнозначный бумажной версии. Она содержит ключевые сведения об объекте — будь то квартира, дом, земельный участок или гараж: характеристики недвижимости, данные о правообладателе, а также информацию об обременениях, арестах и иных ограничениях. Такой документ востребован в самых разных ситуациях: при сделках с недвижимостью, оформлении ипотеки, судебных разбирательствах, вступлении в наследство, а также для проверки юридической чистоты объекта перед покупкой или при получении льгот.
Получить электронную выписку можно через официальные ведомства — сайты Росреестра, Роскадастра или портал Госуслуг. При заказе пользователь получает ZIP‑архив, внутри которого находятся два файла: XML с данными об объекте и SIG — файл электронной подписи, подтверждающий, что документ выдан уполномоченным ведомством.
Однако сразу открыть и прочитать такой файл в привычных программах вроде Word не получится: он изначально представлен в машиночитаемом формате. Чтобы превратить его в удобный для восприятия документ, Росреестр разработал специальный онлайн‑сервис. Достаточно разархивировать файлы, загрузить их в соответствующие поля на странице сервиса и нажать «Проверить». В результате в браузере отобразится таблица с данными — её можно сохранить в формате PDF или распечатать. Одновременно сервис проверит подлинность электронной подписи, гарантируя, что выписка действительно выдана официальным органом.
Отметим, что с 1 марта 2023 года сведения о собственниках в выписке из ЕГРН не отображаются, если документ запрашивает третье лицо. Доступ к персональным данным владельца — его имени, фамилии и дате рождения — есть только у самого собственника, его супруга или супруги, а также у отдельных категорий специалистов, включая нотариусов и сотрудников госорганов. Получить такие сведения можно лишь при наличии согласия правообладателя.