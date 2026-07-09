Как получить электронную выписку из ЕГРН и проверить ее подлинность

Отметим, что с 1 марта 2023 года сведения о собственниках в выписке из ЕГРН не отображаются, если документ запрашивает третье лицо. Доступ к персональным данным владельца — его имени, фамилии и дате рождения — есть только у самого собственника, его супруга или супруги, а также у отдельных категорий специалистов, включая нотариусов и сотрудников госорганов. Получить такие сведения можно лишь при наличии согласия правообладателя.