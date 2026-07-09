Жителям Татарстана рассказали о школьных каникулах в 2026/2027 учебном году

Исходя из рекомендаций Минпросвещения, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние запланированы с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летний отдых начнется 27 мая и продлится до 31 августа 2027 года. При этом осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы ребята успевали полноценно восстановить силы и сохранять высокую учебную активность в течение всего года.