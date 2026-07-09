В Воронеже в День семьи вручили награды многодетным семьям

По данным властей, за последние десять лет число многодетных семей в регионе выросло вдвое — с 13 тысяч до 26 тысяч. Замгубернатора отметил, что это результат совместной работы государства, общества и самих семей, которые сохраняют традиции воспитания, ответственности и любви к родине.