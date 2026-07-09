В Воронеже в День семьи вручили награды многодетным семьям

В Воронеже 8 июля у Благовещенского кафедрального собора чествовали многодетных семей региона. Перед началом торжества в храме совершили молебен в память святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семейной жизни.
По поручению губернатора Александра Гусева государственные награды семьям вручил замглавы региона Дмитрий Маслов. Он отметил, что сегодня семья остается опорой общества, а в период испытаний чувство родства и взаимной поддержки объединяет уже всю страну. Отдельно вице-губернатор поблагодарил матерей и отцов участников спецоперации, подчеркнув, что они воспитали людей, которыми гордится страна.
По данным властей, за последние десять лет число многодетных семей в регионе выросло вдвое — с 13 тысяч до 26 тысяч. Замгубернатора отметил, что это результат совместной работы государства, общества и самих семей, которые сохраняют традиции воспитания, ответственности и любви к родине.
Указом президента РФ звание «Мать-героиня» присвоено пяти жительницам из Воронежа, Таловского, Лискинского и Каширского районов. В этих семьях воспитывают от десяти до 13 детей. Дети награжденных занимаются музыкой, творчеством, общественной работой, выбирают разные профессии — от экономики и геодезии до сельского хозяйства.
На церемонии также вручили ордена «Родительская слава» и медали этого ордена, медали «За любовь и верность», поздравительные адреса губернатора и благодарственные письма Воронежской митрополии.
Кроме того, почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» отмечены Владимир и Наталия Хван. Супруги вместе 25 лет и воспитывают пятерых детей. Наталия Хван возглавляет Общественную палату регион, Владимир Хван ведет бизнес.
Праздничные мероприятия в этот день прошли по всей области. Для жителей организовали ярмарки, мастер-классы, выставки, концерты и детские конкурсы.