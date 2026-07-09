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Детская школа искусств в Котове Волгоградской области закупила оборудование

Учреждение приобрело скрипки, флейты, балалайки, домры, баяны, аккордеоны и комплектующие к ним.

Источник: Национальные проекты России

Новые музыкальные инструменты приобрела детская школа искусств города Котово в Волгоградской области. Материально-техническая база учреждения обновляется по нацпроекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения.

Для ДШИ закуплено 28 инструментов — скрипки, флейты, балалайки, домры, баяны, аккордеоны. Также приобретены необходимые комплектующие к ним: струны, медиаторы и другое оборудование. Библиотечный фонд школы пополнился и наглядными пособиями для уроков сольфеджио.

Напомним, задачи по развитию сферы культуры в регионе поставлены губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В этом году музыкальные инструменты, электронное оборудование и учебные материалы пополнят материально-техническую базу детских школ искусств и музыкальных школ, расположенных в Волгограде, а также в Жирновском, Иловлинском, Городищенском и Киквидзенском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.