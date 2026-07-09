В Советске запустили речной трамвайчик и хотят продлить маршрут до Немана

«Я не могу сказать, что у него дела идут шикарно. Он катает, я вижу этот корабль. Не так, что там очереди стоят и предприниматель не знает, куда девать деньги, — отметил мэр. — У нас три маршрута уже расписанных, нарисованных, готовых. Всё зависит от того, как сейчас пойдёт у него бизнес. Если у него будет всё нормально, то мы будем расширяться».