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Дополнительные автобусы развезут гостей фестиваля «ВК Фест» вечером 11 июля

О введении дополнительных автобусов сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Источник: Время

11 июля, в день проведения музыкального фестиваля «ВК Фест», в Нижегородской области введут дополнительные меры для удобства гостей мероприятия.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, в субботу с 20:00 до 23:30 будет усилена работа маршрутов, проходящих по улицам Советской, Самаркандской и Карла Маркса.

Для оперативного вывоза посетителей фестиваля планируется накопление автобусов № 41, 57, 69, 26, 40, 43, 61, 64, 68, 3, 71, 90 и 95, а также автобусов маршрута № 130 «ул. Литвинова — автостанция Кстово».

Ранее сообщалось, что дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы назначены с 9 июля.