Дополнительные автобусы развезут гостей фестиваля «ВК Фест» вечером 11 июля

11 июля, в день проведения музыкального фестиваля «ВК Фест», в Нижегородской области введут дополнительные меры для удобства гостей мероприятия.
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, в субботу с 20:00 до 23:30 будет усилена работа маршрутов, проходящих по улицам Советской, Самаркандской и Карла Маркса.
Для оперативного вывоза посетителей фестиваля планируется накопление автобусов № 41, 57, 69, 26, 40, 43, 61, 64, 68, 3, 71, 90 и 95, а также автобусов маршрута № 130 «ул. Литвинова — автостанция Кстово».
Ранее сообщалось, что дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы назначены с 9 июля.