Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по ситуации с аварийным домом в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьском Нижегородской области. Об этом сообщается в макс-канале «Информационный центр СК России».
В поселке Октябрьском муниципального округа город Бор долгое время не расселяли жильцов многоквартирного дома на улице Комсомольской.
Известно, что здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии из-за разрушающихся конструкций. В 2018 году его признали аварийным, но людям до сих пор не предоставили благоустроенное жилье взамен старого. Сроки расселения неоднократно переносились, последний раз на период 2027—2028 гг. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Саетовичу Ахметшину доложить о ходе процессуальной проверки, принятом по итогам решении, а также проводимой работе по реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жилье», — говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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