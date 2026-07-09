Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по ситуации с аварийным домом в Нижегородской области

Известно, что здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии из-за разрушающихся конструкций. В 2018 году его признали аварийным, но людям до сих пор не предоставили благоустроенное жилье взамен старого. Сроки расселения неоднократно переносились, последний раз на период 2027—2028 гг. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.