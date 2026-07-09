Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские родители будут нести ответственность за купание детей без присмотра

В регионе приняли поправки в закон.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания края приняли поправки в краевой закон «О защите прав ребёнка». Теперь родители и лица, проводящие мероприятия с детьми, должны будут тщательнее следить за отдыхающими у воды детьми до 12 лет. На взрослых возлагается обязанность следить за тем, чтобы дети купались или находились у воды только под их присмотром. Также на сессии предложили не допускать купания детей, не достигших семи лет, без спасательных жилетов. За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что на такие меры решили пойти потому, что с приходом тепла в регионе тонут дети самых разных возрастов.