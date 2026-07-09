Красноярские родители будут нести ответственность за купание детей без присмотра

Депутаты Законодательного собрания края приняли поправки в краевой закон «О защите прав ребёнка». Теперь родители и лица, проводящие мероприятия с детьми, должны будут тщательнее следить за отдыхающими у воды детьми до 12 лет. На взрослых возлагается обязанность следить за тем, чтобы дети купались или находились у воды только под их присмотром. Также на сессии предложили не допускать купания детей, не достигших семи лет, без спасательных жилетов. За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность.