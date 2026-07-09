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Продолжается прием документов в 1 класс в Казахстане

АЛМАТЫ, 9 июл — Sputnik. Продолжается прием документов в 1 класс в Казахстане.

Источник: Министерство просвещения РК

В Минпросвещения напомнили, что заявление можно подать можно через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov или в бумажном виде при непосредственном обращении в школу.

В зачислении в «Комфортные школы» преимущество имеют дети, проживающие на территории обслуживания школы. Для подачи заявления у законного представителя должна быть постоянная регистрация по месту жительства.

Для приема в 1 класс нужны:

  • фотография ребенка размером 3×4;
  • карта профилактических прививок, форма № 065/у;
  • паспорт здоровья ребенка, форма № 052−2/у;
  • заключение психолого-медико-педагогической консультации, для детей с особыми образовательными потребностями.

Прием документов продлится до 31 августа 2026 года.