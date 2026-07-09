Продолжается прием документов в 1 класс в Казахстане

В Минпросвещения напомнили, что заявление можно подать можно через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov или в бумажном виде при непосредственном обращении в школу.
В зачислении в «Комфортные школы» преимущество имеют дети, проживающие на территории обслуживания школы. Для подачи заявления у законного представителя должна быть постоянная регистрация по месту жительства.
Для приема в 1 класс нужны:
- фотография ребенка размером 3×4;
- карта профилактических прививок, форма № 065/у;
- паспорт здоровья ребенка, форма № 052−2/у;
- заключение психолого-медико-педагогической консультации, для детей с особыми образовательными потребностями.
Прием документов продлится до 31 августа 2026 года.