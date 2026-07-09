В центре Тамбова может появиться новое общественное пространство в историческом особняке

Двухэтажный жилой дом конца XIX века на пересечении улиц Советская и А. Бебеля, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, может быть восстановлен и получить новую жизнь. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области. По информации платформы «Наследие.дом.рф», объект находится на этапе подготовки к торгам. Кадастровая стоимость здания составляет 3,4 млн руб., площадь здания — 405,4 кв. м, земельного участка — 963 кв. м.