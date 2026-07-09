Резкое повышение цен на все марки бензина зафиксировали в Воронежской области

В настоящее время ряд регионов РФ взял на вооружение метод ограничения продажи бензина в зависимости от даты и госномера автомобиля («чет-нечет»), впервые опробованный в Орловской области. Накануне стало известно, что такой временный порядок отпуска топлива вводят в Липецкой области. Однако в Тамбовской области сегодня опровергли слухи, что регион устанавливает подобное ограничение. Воронежские власти в свою очередь никакой информации по этому поводу не озвучивали.